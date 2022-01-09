كشف لـ«عكاظ» طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أن العامين الأخيرين شهدا ارتفاعاً في شكوى آلام الظهر، وذلك تزامناً مع جائحة كورونا وتداعياتها، والعمل عن بعد، وقلة الحركة الجسدية.

وقال إن آلام أسفل الظهر تعتبر من الآلام الشائعة، حيث يعاني منها الكثير من الأفراد بمختلف الشرائح العمرية على المستوى العالمي، وتؤثر على قدرتهم على العمل أو ممارسة الرياضة أو الاستمتاع بالمشي أو الجري، وأكثر مسببات أسفل الظهر هي إجهاد العضلات، بمعنى قد تكون هناك علامات لألم الظهر ناتجة عن إجهاد عضلي، بما في ذلك التصلب، وتشنجات الظهر، والألم الذي ينتشر من أسفل الظهر إلى المؤخرة، وصعوبة الوقوف بشكل صحيح، إذ يحدث إجهاد العضلات بسبب إرهاق العضلات، الإفراط في استخدام العضلات، مثل رفع الأشياء الثقيلة، رياضات تتطلب الاحتكاك الجسدي، والانحناء أو الالتواء المتكرر.

وأفاد بأنه ينصح بضرورة عدم الوقوف أو الجلوس الطويل، لأن ذلك يجهد العضلات، فللأسف أصبح الكثير منا يقضي معظم وقته في مكان واحد وخصوصاً عند العمل المكتبي، ومن هناك تبدأ المشكلات، فلابد من أخذ فترات راحة يتحرك في الجسم، مع ممارسة بعض الحركات الرياضية التي تبعد الكسل والخمول من الجسم، مع تجنب طقطقة فقرات الظهر أو الرقبة فذلك أيضاً يسبب بعض المشكلات، فصحيح أن البعض يشعر بالراحة بعد الطقطقة ولكن على المدى البعيد تظهر النتائج السلبية لهذه الحركة، فالأفضل إجراء بعض التمارين السهلة.

وأوصى الدكتور حسين في ختام كلامه باتباع 5 نصائح لتفادي شكوى الآم الظهر وهي:

• إسناد الظهر بدعامة عمودية بشكل أساسي، فاستخدام الكراسي التي لها ظهر ثابت ومائلة ما بين 90 إلى 110 درجة تكون جيدة، فلا بد من الجلوس على كرسى يعمل على دعم الظهر السليم مع الوركين والساقين، وهذا يضمن توزيع الضغط بالتساوي على جميع أنحاء العمود الفقري.

• تجنب الجلوس على الكراسي السهلة، إذ يجب الجلوس على كراسي صلبة الظهر، مع تجنب الجلوس على الكراسي اللينة جدًا، لأنها تؤدى إلى مشكلات في الظهر، وتجنب الجلوس على الأرض مع ظهر غير مسنود.

• تخفيف الضغط على العمود الفقري، فإذا كان الفرد يريد أن يلتقط أي شيء من الأرض يجب عليه ثني الركبتين أو الاتجاه إلى اليسار بسند إحدى الركبتين فيساعد على تقليل الضغط على العمود الفقري.

• عدم حمل الأشياء الثقيلة، إذ يجب ضبط حزام الظهر للتأكد من عدم ارتخائه، لأنها تخلق الكثير من الضغوط على الكتف والظهر، كما أن حمل حقائب الظهر على جانب واحد تعد فكرة سيئة.

• أخذ فترات راحة قصيرة للعضلات، لأن السبب الرئيسي لآلام الظهر والرقبة هو ضعف عضلات العمود الفقري، لذا فإن من الأمور الجيدة ممارسة تمرينات التمدد عند الجلوس على المكتب.