تعرضت إحدى طائرات شركة مصر للطيران، لحادث في الجو، أثناء نقل 91 راكبا من القاهرة إلى تونس صباح (السبت)، أسفر عن إصابة اثنين من طاقم الضيافة.

وقال مصدر مسؤول بالشركة: «بسبب سوء الأحوال الجوية في تونس، تعرضت رحلة الشركة رقم 843 من طراز بوينغ 800 - 737 من القاهرة إلى تونس صباح (السبت) وعلى متنها 91 راكبا، لمطب هوائي شديد نتيجة اضطرابات في الغلاف الجوي، قبيل هبوطها بمطار قرطاج الدولي في تونس».

وأضاف أن الحادث أدى إلى إصابة اثنين من طاقم الضيافة بإصابات طفيفة، بينما لم يصب أحد من الركاب، موضحا أن الطائرة هبطت بسلام في مطار قرطاج، قبل أن تقلع مجددا في رحلة العودة إلى القاهرة مرة أخرى وعلى متنها 99 راكبا.