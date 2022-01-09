تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فايروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» في بريطانيا مستوى 150 ألف حالة بعد رصد أكثر من 300 حالة وفاة جديدة (السبت).

وسجلت وزارة الصحة البريطانية خلال الساعات الـ24 الماضية 313 وفاة جديدة جراء الفايروس مقارنة مع 229 في بيانات الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة إلى مستوى 150057 متوفى.

كما رصدت وزارة الصحة 146390 إصابة بالفايروس مقابل 176308 في بيانات (الجمعة)، ليرتفع عدد الحالات إلى 14.334 مليون.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للإصابات الجديدة بفايروس كورونا على خلفية انتشار سلالة «أوميكرون» التي تعتبر أكثر قدرة على الانتقال مقارنة مع سابقاتها.