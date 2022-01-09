أعلنت وزارة الصحة في قبرص، اكتشاف متحور جديد لفايروس كورونا، من قبل أطباء وباحثين قبارصة يحتوي على خليط من سلالتي «دلتا» و«أوميكرون»، وأطلق عليه «دلتاكرون» نظرًا لحمل السلالة مزيجا بين المتحورين، حسبما أكد وزير الصحة القبرصي الدكتور ليونتيوس كوستريكيس في بيان (السبت).

وكشف كوستريكيس، أنه يتولى متابعة الأمر مع فريق من الأطباء والباحثين العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفايروسات الجزيئي بجامعة قبرص، مؤكدًا أن السلالة جديدة لفايروس كورونا ظهرت في قبرص، وفق ما ذكر موقع «سايبرس ميل».

ونقل موقع «سايبرس ميل» ووسائل إعلام قبرصية، على لسان وزير الصحة القبرصي، أن المتحور الجديد «دلتاكرون» يشترك في الخلفية الجينية مع متحوري دلتا وأوميكرون، ويجمع الطفرات الجينية للمتحورين.

وقال «كوستريكيس» إن هناك عددا كبيرا من الطفرات الموجودة سابقا فقط في حالات أوميكرون، تختلف عن المتحورات الأخرى وتحتوي على 30 طفرة، لافتا إلى اكتشاف هذه الجينات بعناية في العينات المأخوذة، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» في تقرير لها.

وتابع بأن الأطباء في بلاده اكتشفوا السلالة الجديدة في عينات من 25 شخصا في قبرص، 11 منهم أدخلوا المستشفى بسبب فايروس كورونا، مشيرًا إلى أن تواتر الطفرات أعلى بين أولئك الموجودين في المستشفى مما قد يعني أن هناك علاقة بين «دلتاكرون» ودخول المستشفيات.

وكشف في بيان أصدرته وزارة الصحة القبرصية، أنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان «دلتاكرون» أشد قوة من دلتا وأوميكرون، منوهًا إلى أنه سيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي الأسبوع القادم.