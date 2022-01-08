يسرّ بي بي سي إيرث BBC Earth أن تعلن عن سلسلة وثائقية جديدة مؤلّفة من 5 أجزاء من إنتاج وحدة التاريخ الطبيعي في استوديوهات بي بي سي ون BBC1 يروي أحداثها وتفاصيلها المذيع البريطاني الأسطوري والمؤرّخ المتخصّص بالطبيعة السير ديفيد أتينبورو.

سيبدأ بثّ «ذا جرين بلانيت» في 10 يناير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون البرنامج الأوّل الذي يصوّر عالماً خفياً شديد الترابط بهذا الوضوح وهذه الدقة حيث نستكشف سلوكيات جديدة وقصصاً مؤثرة وأبطالاً مذهلين في عالم النباتات. إنّه كوكب الأرض من منظور النباتات.

وتعليقاً على الإعلان عن البرنامج الجديد، صرّح السير ديفيد أتينبورو، قائلاً: «تمثّل هذه السلسلة الوثائقية فرصة كبيرة لي لاستكشاف عالم لم يتمّ تسليط الضوء عليه في السابق كما يستحق ولكنّه جزءٌ آسرٌ من العالم الطبيعي. مجدداً، وبفضل نهجها المبتكر والتكنولوجيا الرائدة، تكشف وحدة التاريخ الطبيعي التابعة لقناة بي بي سي للجمهور عن عالم مليء بالغرائب والمعلومات الجديدة والمدهشة».

وصرّح من جانبه مايك غانتون، المنتج المنفّذ لبرنامج «ذا جرين بلانيت» قائلاً: «سوف تنقل هذه السلسلة الوثائقية المشاهدين إلى عالم يفوق تخيّلهم حيث يشاهدون أموراً لم يروها على الإطلاق. فعالم النباتات عالمٌ مذهلٌ، إنّه عالمٌ بات اليوم بقدرتنا أن نرى كيف يعيش ويتحرّك بفضل مجموعة كاملة من تقنيات التصوير الجديدة والكاميرات الحديثة. هذا هو كوكب الأرض الخاص بالنباتات».

في هذه السلسلة الوثائقية، ينطلق السير ديفيد أتينبورو في مغامرات جديدة ورحلات حول العالم ينتقل فيها بين الولايات المتّحدة الأمريكية وكوستا ريكا وكرواتيا وشمال أوروبا، ومن الصحاري إلى الجبال ومن الغابات المطيرة إلى الشمال المتجمّد، ليجد قصصاً جديدة ويكتسب فهماً عميقاً عن النباتات وكيف تعيش حياتها. وخلال مغامراته، يلتقي السير ديفيد أضخم الكائنات الحية التي وُجدت على الإطلاق، والأشجار التي تعتني ببعضها البعض، والنباتات التي تتكاثر بسرعة كبيرة حتّى أنّها قد تتمكّن من تغطية الكوكب في غضون أشهر.

سوف يجد بذوراً يمكن أن تسافر عبر الزمن وقد تمكّنت من الاستمرار عبر حضارات عديدة، ونباتات لا تتغيّر لعقود. وسوف يدرس علاقتنا مع النباتات في الماضي والحاضر والمستقبل ويُظهر كيف أنّ جميع أشكال الحياة الحيوانية، بما في ذلك البشر، تعتمد كلياً على النباتات.

باللجوء إلى أحدث التطورات التكنولوجية وأكثر من عقدين من الاكتشافات الجديدة، سيأخذ العرض المشاهدين في رحلة إلى عالم فائق الجمال. وسيكتشف الجمهور أن النباتات يمكن أن تكون عدائية وتنافسية ودرامية تماماً مثل الحيوانات، تكافح ما بين الحياة والموت من أجل الطعام والضوء، وتحاول يائسة التكاثر وتوسيع رقعتها من خلال نشر صغارها. إنّها اجتماعية، تتواصل مع بعضها البعض. إنّها تعتني بصغارها كما تقدّم المساعدة للنباتات الضعيفة أو تعاني من إصابة ما. إنّها تلعب وتعدّ وتتذكّر.

النباتات هي أبطال هذه السلسلة الوثائقية ولكن للحيوانات دورٌ أيضاً غير أنّ النباتات هي العنصر المتلاعب الأساسي في العالم الطبيعي. فهي تستميل سلوكيات الحيوانات، كما نحن البشر، لغاياتها الخاصة.

في إنتاج هذه السلسلة تمّ اللجوء إلى آخر التطوّرات في مجال الروبوتات، والفواصل الزمنية، والكاميرات الحرارية فائقة الدقة، والتركيز العميق «تكديس الإطارات»، والسرعة الفائقة لالتقاط ما لا يمكن للعين البشرية رؤيته للسماح لنا بمشاهدة الحياة المذهلة والخفية للكوكب الأخضر.

«ذا جرين بلانيت» سلسلة وثائقية مؤلّفة من 5 أجزاء مدّة الحلقة 60 دقيقة من إنتاج وحدة التاريخ الطبيعي التابعة لاستوديوهات بي بي سي لقناة بي بي سي إيرث وبي بي إس PBS. المنتج التنفيذي للسلسلة هو مايك غانتون وتمّ الإنتاج بتكليف من شارلوت مور، مديرة المحتوى لدى شبكة بي بي سي. أمّا من جانب PBS، فيشرف على السلسلة بيل غاردنر، نائب الرئيس لقسم البرمجة والتطوير. شارك في الإنتاج أيضاً قناة ZDF والجامعة المفتوحة Open University.