لجأت السلطات البريطانية إلى نشر قوات عسكرية لمساعدة الأطقم الطبية في مواجهة فايروس كورونا مع تسارع انتشار متحور أوميكرون، وظهور إصابات كبيرة بين الأطقم الطبية، في هذا البلد الذي حذر مرارا من خطورة الانتشار السريع لأوميكرون، وسط مخاوف من انهيار المستشفيات والمنظومة الصحية.

وكانت بريطانيا أعلنت تسجيل 179756 إصابة بفايروس كورونا، فيما كشفت البيانات الصادرة اليوم، 17988 مريض كورونا في المستشفيات، بينما كان العدد في اليوم السابق 15659 احتاجوا إلى دخول المستشفيات.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، أنها دفعت بمئتي فرد من القوات العسكرية، بينهم 40 طبيبا لرعاية مرضى فايروس كورونا.

وأضافت أن الـ160 الآخرين لم يحصلوا على أي تدريبات طبية وسيكون دورهم مساعدة موظفي هيئة الرعاية في إجراء الفحوصات الأساسية والتأكد من الحفاظ على المخزونات الطبية.