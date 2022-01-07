حذر مترو أنفاق لندن من أن إضرابات السائقين قد تتسبب في اضطراب شديد لخدمات مترو الأنفاق الليلي خلال عطلات نهاية الأسبوع لمدة ستة أشهر، بعد أن قرر أعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية التوقف عن العمل طوال الليل بداية من 7 يناير عند الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، وذلك كل يوم جمعة وسبت حتى يونيو.

ومن المتوقع أن تؤثر الإضرابات على خطوط سنترال وفيكتوريا، فيما قالت مترو أنفاق لندن إن السائقين سيتم وضعهم في قوائم للعمل حتى أربع نوبات عمل ليلية كل عام، موضحة أن القوائم الجديدة تضمنت تأكيدات بأنه لن يكون هناك فقدان للوظائف، ويمكن للعمال تبديل نوبات العمل الليلية.

وقام الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT)، بسلسلة من الإضرابات ضد قوائم العمل الليلية نهاية العام الماضي، وأوضح رؤساء الاتحاد أن القوائم الجديدة تُفرض على السائقين، وأن النقابة تناضل من أجل ممارسات عمل تقدمية وصديقة للأسرة، وحث الأمين العام للاتحاد، رؤساء شركة Tube، وعمدة لندن، على التفكير مرة أخرى، محذراً من إمكانية تمديد الإضراب.

وقال: «لقد تجاهلونا.. ستكون لهذا النهج عواقب وخيمة على سكان لندن حتى الصيف».

من جانبه، قال المدير الإداري لمترو الأنفاق في لندن: «نشعر بخيبة أمل لأن RMT يواصل مرة أخرى الضغط من أجل إجراء إضراب من المحتمل أن يتسبب في مزيد من الاضطراب غير الضروري».

وأضاف: «نحن ندعو RMT للانضمام إلينا لإجراء محادثات حتى نتمكن من العمل معاً لحل هذا الخلاف حول تغييرات القائمة، ما يعني عدم فقدان الوظائف والمزيد من المرونة للسائقين».

وفي 18 ديسمبر، تسبب الإغلاق الذي استمر 24 ساعة في تعطيل خمسة خطوط لمترو الأنفاق على مدار اليوم، جاء ذلك في أعقاب إضراب مماثل استمر 24 ساعة في 26 نوفمبر، والذي أثر على ستة خطوط.