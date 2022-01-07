حلل علماء نظريات فسرت أسباب تأخر ضرس العقل لدى الإنسان، إذ قدمت الدراسات العديد من الإجابات حول هذه الحالة.بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «Science Advances» العلمية، فإن الجواب يتعلق بعملية نمو الطفل، إذ لا توجد مساحة كافية في فك الطفل ليظهر ضرس العقل، لكن مع استمرار عملية النمو، تتوسع المساحة في فك الإنسان، وتمنح مكاناً كافياً لظهور ضرس العقل.وعلى الرغم من ذلك، فإن فك الإنسان الحديث غالباً لا ينمو بشكل يسمح لأضراس العقل بالظهور دون مشكلة، الأمر الذي يجعل من إزالة ضرس العقل السبيل الوحيد لتخطّي المشكلة، أو آلام الضرس.