أظهرت نتائج العديد من الدراسات أن النساء أكثر عرضة للإصابة بشكل ملحوظ بمتلازمة القولون العصبي مقارنة بالرجال، مما قد يسبب حالة من الإرهاق والإحباط لدى العديد من النساء، وذلك نظراً لاحتمالية تأثر أعراض القولون العصبي بالدورة الشهرية، وفقاً لموقع كل يوم معلومة طبية، وعلى الرغم من أن الأعراض قد تختلف من شخص إلى آخر، إلا أن أبرز الأعراض التي قد تظهر تتضمن 5 خمسة أمور هي: «الإمساك» الذي يُعتبر عرضاً شائعاً بين كثير من النساء المصابات، و«الإسهال» وكذلك «انتفاخ وألم البطن» ثم «الإعياء والشعور بالتعب» وانتهاءً بالاكتئاب والتوتر النفسي.