كشفت الطبيبة أليونا غلوشاكوفا، وفقاً لما نقله موقع روسيا اليوم، أنن بعض المواد الغذائية يمكن أن تساعد الإنسان، في الحفاظ على مناعة عالية في فترة الشتاء، لافتة إلى أن لون الفاكهة والخضراوات في بعض الأحيان يشير إلى المواد المفيدة للجسم التي تحتويها.وأوضحت أن اللون الأحمر يعني وجود اللايكوبين الذي يعمل كمضاد للأكسدة، أي أنه يمنع الالتهابات في الجسم، واللون البرتقالي يحتوي كمية عالية من فيتامينات A وC. واللون الأصفر تحتوي على نسبة عالية من فيتامينات A وB: واللون الأخضر في البروكلي والأفوكادو، والتفاح والخيار، والكيوي - فيعني وجود اللوتين والحديد، والكالسيوم وحمض الفوليك، واللون الأزرق والأرجواني يحتوي على مادة البوليفينول والفلافونويد الحيوي تزيد من مقاومة الجسم للتأثيرات البيئية، وتقلل من الإثارة العاطفية، وتحسن النوم والمزاج والذاكرة.