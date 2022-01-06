توفيت الفنانة مها أبوعوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة في مصر، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني منه على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه أخيراً للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة.

وأعلن المخرج عمرو عرفة عبر حسابه الرسمي على تويتر وفاة الفنانة مها أبوعوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس) عن عمر يناهز 65 عامًا.

يذكر أن الراحلة هي شقيقة الفنان عزت أبوعوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبوعوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية السبعينيات، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكان آخر تواجد للفنانة مها أبوعوف من خلال مسلسل «الحرير المخملي».