أعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أنها سلمت في 2021 نحو مليون سيارة حول العالم، أي نحو ضعف الرقم الذي حققته في 2020، في أداء أفضل من المتوقع رغم مشكلات الإمدادات العالمية. وقالت تسلا في بيان (الأحد)، إنّها سلّمت في 2021 أكثر من 936 ألف سيارة من جميع الطرازات، بنمو بـ87.4% بالمقارنة مع 2020.

وكانت الشركة الأمريكية حدّدت لنفسها في يناير 2021 تحقيق زيادة سنوية في التسليم بـ 50% في المتوسط في السنوات القادمة، ما يعني أنّ أداءها على هذا الصعيد في العام الماضي أتى أفضل بكثير من الهدف المحدد.