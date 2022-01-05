أنهت فتاة مصرية حياتها منتحرة بسبب قيام شاب بفبركة صور لها وتهديدها وابتزازها، وهزت الواقعة الشارع المصري، وعلق الأزهر على مثل هذه الجرائم، قائلا إن «ابتزاز الناس بالصور المزيفة إفك وبهتان محرم».

وكانت الفتاة التي تدعى بسنت، قد فشلت في إقناع ذويها بأن الصور التي وزعت عليهم من قبل الشاب مفبركة، وأنه تم تركيب صورة وجهها على صور خليعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداول صورة لرسالة نسبت لها «ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، دي صور متركبة والله العظيم وقسما بالله»، وتصدر وسم (هاشتاق) «حق بسنت لازم يرجع»، للمطالبة بمعاقبة مفبرك الصور بحسب «سكاي نيوز».