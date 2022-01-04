واصلت سوق تطبيقات الأجهزة الذكية نموّها خلال العام الماضي، حيث وصل عدد مرات تنزيل التطبيقات عبر المتاجر الإلكترونية إلى مستوى قياسي جديد، مع وصول إجمالي ما دفعه المستخدمون مقابل تنزيل التطبيقات سواءً عبر آب ستور أو قوقل بلاي إلى 135 مليار دولار خلال العام 2021، بحسب أحدث التقارير.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن التقرير القول، إن عدد مرات تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الحالي زاد بمقدار 10 مليارات مرة عن العام الماضي ليصل الإجمالي إلى نحو 140 مليار مرة، وأشار تك كرانش إلى أن صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة الذكية أصبحت صناعة ضخمة ونوعية.