فاجأ مزارع بريطاني حماره بهدية لم يتوقعها، حيث أهداه أطرافا اصطناعية استطاع بفضلها المشي مجددا، بعد أن ظل مقعدا لسنوات بسبب تشوه في أحد أطرافه.وقال المزارع البريطاني لوكالة BBC: «كان تومي يعاني من تشوه خلقي في ساقه الأمامية اليمنى، لذلك ظل طوال حياته لا يستطيع السير، ولكن الحمار الصغير حصل أخيرا على هدية رائعة وهو الآن يحب الحياة تماما بسببها».