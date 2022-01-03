تلقى الحكم صامويل بورغوس لكمة من الملاكم الأوكراني اياجو كيلادزي، بعد خسارته أمام فيكتور فاوست في منافسات الوزن الثقيل.وقام كيلادزي بضرب الحكم بعد تعرضه للهزيمة خلال مواجهته مع فاوست، لكن الحكم رد ببساطة بالضحك إزاء الحادثة الغريبة.وتدخل الحكم بورغوس لإنهاء النزال الوحشي حيث بدا كيلادزي وكأنه غير متوازن بسبب الأضرار التي لحقت به طوال الوقت خلال النزال، وكان رد فعل كيلادزي غاضبًا، إذ سدد لكمة إلى الحكم خلال احتجاجه.وصاح أحد المعلقين بحزم بعد أن انتقد تصرف كيلادزي «لا يمكنك القيام بذلك». هذا سيكلفه المال، لا يمكنك فعل ذلك، لا يمكنك أن تتعامل بعنف مع الحكم». وعلى الرغم من تفاجئه في البداية باللكمة، إلا أن الحكم لم يصب بأذى وابتعد عن كيلادزي مع استمرار غضبه وإحباطه بعد إيقاف النزال.ودافع الحكم عن الموقف «انظر، إنه محبط، لكنني متمسك بقراري في ما يتعلق بإيقاف القتال».وأذهلت الأحداث التي اندلعت في الحلبة المشاهدين والمشجعين في جميع أنحاء العالم الذين تفاعلوا بصدمة مماثلة لصدمة بورغوس بعد أن تلقى اللكمة.