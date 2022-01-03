أعلنت الصين عن تراجع أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد في مدينة شيآن الصينية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، حسبما أعلن مسؤولو الصحة الأحد في اليوم الحادي عشر من فرض إغلاق صارم على المدينة.

وتطبق الصين استراتيجية «صفر كوفيد» تشمل فرض قيود صارمة على الحدود وتدابير إغلاق خاطفة ومحددة الأهداف منذ ظهور الفايروس في مدينة بوسط البلاد أواخر 2019. لكن هذه الاستراتيجية واجهت ضغوطا في الأسابيع الماضية مع تسجيل طفرات محلية وارتفاع الإصابات.

وقال تشانغ شانيو من الوكالة الصينية لمكافحة الأمراض لشبكة سي سي تي في الرسمية إنه بعد عدة جولات من اختبارات الكشف عن الفيروس في شيآن ومفعول تدابير الإغلاق بدأت السلطات في رصد «بعض التغيرات الإيجابية».

وأضاف: «سندخل بعض التعديلات على تدابير الوقاية والمكافحة في الوقت المناسب». لكن 16 مريضا يعانون من أعراض «شديدة»، بحسب اللجنة الوطنية للصحة.

وفيما تعتبر الأعداد منخفضة مقارنة بمناطق أخرى، إلا أن الإصابات الجديدة في الأيام الماضية ارتفعت إلى مستويات لم تسجلها الصين منذ مارس 2020.