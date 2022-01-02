أعلنت شركة «بلاك بيري» الكندية، التي اجتاحت العالم في عام 2000 بهاتفها الذكي الكلاسيكي الشهير، يوم الجمعة، أنها ستنهي دعمها للجهاز الأيقوني.وبدءاً من الغد 4 يناير 2022، سيتم إيقاف تشغيل أي أجهزة تعمل بنظام BlackBerry 7.1 والإصدارات الأقدم، ونظام BlackBerry 10 ونظام التشغيل BlackBerry OS 2.1 والإصدارات الأقدم.وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن هذا يعني أن هذه الهواتف الذكية لن تتلقى أو تجري مكالمات هاتفية ورسائل نصية أو تستخدم البيانات أو تتصل بالطوارئ.وقالت BlackBerry في بيان لها، إن شبكة WiFi وبيانات الهاتف المحمول تصبح أيضًا غير موثوقة بعد سحب الدعم عن الأجهزة.وأكدت كذلك أن التطبيقات بما في ذلك BlackBerry Link وBlackBerry Desktop Manager وBlackBerry World وBlackBerry Protect وBlackBerry Messenger وBlackBerry Blend، سيكون لها أيضًا وظائف محدودة.