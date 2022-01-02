قالت شركة بينتيريست، إن عمليات البحث عن قصة شعر الأخطبوط تضاعف في الأشهر الماضية بشكل ملحوظ. ووفقاً لموقع 24.ae قال توم سبرات، رئيس قسم الجمال في شركة بينتيريست: «بينما كان 2021 عام التسريحات والظلال الأكثر تواضعاً، تشير بياناتنا إلى أن الناس سيتبنون نهجاً أكثر جرأة في 2022، وفي صرعات الشعر تحديدا، ستظهر تسريحة الأخطبوط، وهي تشكيل الشعر على شكل أخطبوط، حيث يقص من الأعلى على شكل رأس أخطبوط مع تأطيره على الوجه بخصال تشبه أذرع الأخطبوط، مع ترك الشعر على الجانبين والظهر طويلاً ثم تقليمه»، وفق موقع «ميترو».