وصفت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عام 2021 بأنه عام سقوط الأقنعة، وكتبت من على سرير المستشفى الذي ترقد عليه، بعد أن أصيبت بعدة جلطات غيبتها عن الساحة «بآخر يوم من هالعام، الضربة يلي ما بتقتل بتقوي، الحمد لله بعد جلطات متعددة وأيام صعبة كتير مرت علي، رجعت أقول أهلاً وسهلاً بعام 2022 ووداعاً وشكراً لعام 2021 لأنه أسقط أقنعة عن البعض وتخلصت منهم، درس قاسي بمعنى الصداقة الكذابة، انطعنت غدر ولم أمت وهذا يكفي لأقول ألف حمد وشكر لله».وكانت الفنانة الأردنية صفاء سلطان كشفت خلال استضافتها بأحد البرامج على إذاعة «المدينة» إصابتها باحتشاء في عضلة الفخذ، ما تسبب بتعطل وظائف بعض العضلات والأنسجة المحيطة، مرجعة سبب الإصابة إلى الإجهاد والإرهاق الشديدين.