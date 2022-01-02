كشفت صحيفة The Japan Times، أن مجموعة علماء من «معهد طوكيو للعلوم الطبية»، تقوم بتصميم لقاح ضد فايروس كورونا يمكنه حماية الإنسان من هذا الفايروس طوال الحياة.

ووفقا للصحيفة، قد تبدأ التجارب السريرية للعقار في عام 2023. واعتمدت المجموعة، التي يقودها البروفيسور ميتينوري كوهارا، اللقاح المضاد للجدري الذي صممه الطبيب البريطاني إدوارد جينر في القرن الثامن عشر، كأساس لعملها.

وتتلخص فكرة العلماء اليابانيين، في الحصول على اللقاح المأشوب لفايروس الجدري يحتوي على بروتين سبايك لفايروس SARS-CoV-2 الذي يسبب الإصابة بمرض كوفيد-19.

ووفقا لهم، يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى تطوير مناعة خلوية مدى الحياة ضد فايروس كورونا.

وأظهرت التجارب التي أجريت على الفئران باستخدام فايروس اللقاح المأشوب الذي يشفر جين إنفلونزا الطيور، مستويات عالية من الأجسام المضادة استمرت لأكثر من 20 شهرا. وخلال ذلك بقيت على قيد الحياة، جميع الفئران التي تم تطعيمها باللقاح، ومن ثم نقل عدوى إنفلونزا الطيور إليها بعد مرور 20 شهرا.

من جانبه، قال البروفيسور كوهارا للصحيفة: «قمت باختبار تقنيات لقاحات مختلفة بما في ذلك لقاحات الفايروس الغدي والـRNA، لكن ثبت أن اللقاح المأشوب لفايروس الجدري، هو الأقوى بينها».

ووفقا له، الآثار الجانبية لهذا اللقاح قليلة وهو لا يحتاج إلى وسائل نقل وتخزين خاصة. وتفيد الأنباء بأن شركة الأدوية اليابانية Nobelpharma تعتزم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح كوهارا، في النصف الأول من عام 2023.