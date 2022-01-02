كشفت الفنانة المصرية «أنغام» الكثير حول حياتها الشخصية، وذكرياتها، إضافة إلى حديثها عن الزواج، وهل من الممكن أن تتزوج مرة ثانية أم لا؟وكشفت أثناء حلولها ضيفة على برنامج لايف من الدوبلكس، مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أنها كتبت تعهداً بعدم الزواج مرة أخرى، وأن «أكتر دكتور بزوره؛ هو دكتور العلاج الطبيعي، علشان عندي مشكلة في كتفي».