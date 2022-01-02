أمرت محكمة أمريكية في ولاية فلوريدا، صالوناً لتقليم الأظافر، بدفع تعويض قدره 1.75 مليون دولار لامرأة ‏فقدت ساقها خلال عملية تقليم لأظافرها.‏ويعود تاريخ الواقعة قبل 3 سنوات، عندما أجرت المرأة وتدعى، كلارا شيلمان، تقليماً لأظافرها في الصالون الواقع في تامبا بفلوريدا، لكن تعرضت لجرح من جانب إحدى الموظفات، بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.وأسفرت العدوى عن مرض في ساقها يمنع من تدفق الدم إلى الأطراف، الأمر الذي جعلها ترفع دعوى قضائية ضد صالون التجميل.