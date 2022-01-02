كشفت دراسة جديدة أن غرسات القوقعة الصناعية في الأذنين يمكن أن تقطع شوطاً طويلاً نحو مساعدة الأطفال المصابين بالتوحد ويعانون من مشكلة الصمم وفهم الكلام والتواصل مع الآخرين، ووجدت دراسة استقصائية طويلة الأمد تابعت 30 طفلاً يعانون من التوحد وفقدان السمع وتلقوا غرسات قوقعة صناعية، أن 73% من الأطفال استخدموا غرسة القوقعة الصناعية باستمرار على مدار اليوم، و45% منهم تطور لديهم فهم للكلمات المنطوقة من خلال السمع وحده بدون إشارات بصرية. كما استخدم نحو 45% اللغة المنطوقة إلى حد ما كجزء من تواصلهم العام.وقال نحو 86% من الآباء، إن أطفالهم قد تحسنوا في المشاركة الاجتماعية بعد تلقي غرسات القوقعة الصناعية.