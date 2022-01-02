أوضح الدكتور نيتو باجيكال (طبيب استشاري أول في أمراض النساء والتوليد في المملكة المتحدة) لصحيفة إكسبريس البريطانية، أن سبب زيادة الوزن لدى النساء مع تقدمهن في السن يعود لعدة أسباب، حيث يميل معظم البالغين إلى زيادة الوزن بثبات بين سن 20 و65 عاماً، مع ملاحظة النساء في سنوات انقطاع الطمث المبكرة زيادة غير مرغوب فيها في الوزن، وزيادة توزيع الدهون في الجسم.ويترافق ذلك مع زيادة الدهون الداخلية في الجسم، وهي النوع الأكثر خطورة المعروف باسم الدهون الحشوية التي ترتبط بمقاومة الأنسولين وأمراض القلب والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من سرطانات نمط الحياة.وأضاف الدكتور نيتو، أن التقلبات الهرمونية في فترة ما قبل انقطاع الطمث إضافة إلى اضطرابات النوم (على سبيل المثال بسبب الهبات الساخنة والتعرق الليلي) وزيادة مستويات القلق أو الاكتئاب التي تظهر في سن اليأس، والإجهاد تجعل زيادة الوزن أسهل وفقدانه أكثر صعوبة.وأوضح الدكتور نيتو، أن ارتفاع مستويات بعض الهرمونات مثل الهرمون المنبه للجريب الذي يفرزه الدماغ إلى جانب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين قد يكون له علاقة بزيادة الوزن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.وفي ما يتعلق بالسبب الذي يجعل بعض النساء يجدن صعوبة في إنقاص الوزن مع تقدمهن في السن، قال الدكتور نيتو «تلعب عوامل نمط الحياة دوراً كبيراً».