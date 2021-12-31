ألقت قوات الأمن في مصر القبض على متهم بغسل 240 مليون جنيه مصري (نحو 57.347 مليون ريال)، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بالاتجار في المواد المخدرة، وارتكب جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعي وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 240 مليون جنيه.

وكانت مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهم في إطار إستمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وضبطت الجهات الأمنية متهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (240 مليون جنيه تقريبا).