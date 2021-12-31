أوضح لـ«عكاظ» طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي أن فطريات القدم من الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء، ويعاني من هذه المشكلة الكثير من الأشخاص، ويصاب بها الرجال أكثر من النساء، نظراً لعدم تمكنهم من تعريض أصابع أقدامهم للهواء والضوء، التي تخلصهم من هذه الفطريات، كإجراء مبدئي يوصي به الأطباء، كما أن مرضى السكري من أكثر الفئات التي تتعرض لهذه المشكلة بسبب التغيرات الطارئة على الجلد، حيث إن الدم والدورة الدموية المسؤولة عن تغذية الأطراف تكون في حالة لا تسمح بمقاومة الأمراض الفطرية أو الناشئة عن عدوى، لذا تجب العناية بهم وبحالتهم الصحية.

وقال إن هناك عدة أسباب وراء ذلك منها عدم تجفيف القدم بعد غسلها، زيادة التعرق، زيادة التدفئة وارتداء الجوارب الثقيلة في فصل الشتاء، وقد تزداد فرص الإصابة بالفطريات عند مرضى السكري، ومن الأسباب استخدام أحواض السباحة لفترات طويلة، وارتداء الرياضيين للأحذية الرياضية لفترات طويلة. أما أهم أعراض فطريات القدم فهي الشعور بحكة مستمرة، وانبعاث رائحة كريهة من القدم، وظهور بقع بيضاء بين أصابع القدم، وجفاف وتقشر يظهر على سطح الجلد، وفي مراحل متقدمة تظهر التشققات أو التقرحات بين الأصابع.

وعن تجنب فطريات القدم والعلاج مضى قائلاً: يجب التجفيف الجيد بين الأصابع، وتجنب ارتداء الأحذية الضيقة، وتفادي وجود القدم في الماء فترات طويلة، وارتداء الجوارب القطنية وتبديلها باستمرار، وأهم نصيحة هي تعريض الأصابع للهواء الطبيعي وأشعة الشمس فذلك يعد أحد أقوى الوسائل لمعالجة فطريات الأصابع، أما العلاج فيكون باستخدام كريمات مضادة للفطريات، وتهوية القدم جيدا، واستخدام مسحوق بودرة في الجوارب والأحذية لامتصاص الرطوبة.