10 أرقام قياسية كُسرت في عام 2021، انطلاقاً من المناخ مروراً بالرياضة وعالم الفن وحتى الفضاء إلى الأسعار، أوردت وكالة «فرانس برس» أبرزها، إذ كان شهر يوليو 2021 أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم.ـ تسببت حرائق الغابات في سيبيريا وأمريكا الشمالية وحول البحر الأبيض المتوسط في انبعاث مستويات قياسية من ثاني أكسيد الكربون في شهري يوليو وأغسطس، وفق برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي لرصد الأرض.ـ نفّذت الولايات المتحدة أكبر عملية إجلاء على الإطلاق عقب إعادة حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان في أغسطس، وهي عملية أكبر من تلك التي جرت في سايغون بنهاية حرب فيتنام. فقد نقلت الولايات المتحدة عن طريق الجو أكثر من 123 ألف شخص من العاصمة كابل، بمن فيهم مواطنون أمريكيون ومترجمون أفغان وغيرهم ممن عملوا مع الأمريكيين خلال وجودهم في أفغانستان. وكان قد تم إجلاء حوالى 55 ألف شخص من جنوب فيتنام في عام 1975.ـ أغلقت سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» قناة السويس في مارس ما أدى إلى تعطيل الملاحة لمدة 6 أيام في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم. وتسببت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا، في ازدحام مروري قياسي بلغ 422 سفينة محملة 26 مليون طن من البضائع، ما أدى إلى تفاقم صعوبات الإمداد التي تعرقلها أصلا جائحة كوفيد-19.ـ أصبح الممثل وليام شاتنر، الذي جسّد شخصية الكابتن كيرك، في سلسلة أفلام «ستار تريك»، أكبر شخص يذهب إلى الفضاء في سن التسعين.ـ خلال 2021 بات رونالدو رسميا أفضل هداف على مر العصور على مستوى المنتخبات، بعدما أصبح صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف الدولية (115 هدفا)، كما تجاوز 800 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب. أما ميسي فتفوّق على البرازيلي بيليه كأفضل هداف من أمريكا اللاتينية برصيد 79 هدفاً لمنتخبه الوطني وحاز على لقب الكرة الذهبية للمرة السابعة (رقم قياسي).