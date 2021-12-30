في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن رصدها أكثر من 440 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم الاثنين الماضي 441278 إصابة جديدة بالفايروس التاجي، مقابل 187487 إصابة فقط في اليوم السابق.

ورصدت المراكز خلال (الاثنين) 1627 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 107 وفيات فقط في اليوم السابق.

وبلغ مؤشر الزيادة المتوسطة على أساس أسبوعي في حصيلة الإصابات بكورونا في أمريكا 240408 حالات، ما يمثل أعلى مستوى له منذ يناير العام الحالي.