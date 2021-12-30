كشف الفنان عبدالله السدحان تعرضه لإصابة بالغة في وجهه، أثناء تصويره أحد المشاهد بمسلسله الجديد «نقطة من أول السطر»، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022.وخرج في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، طمأن فيه جمهوره، معلناً إصابته البالغة في الوجه أثناء التصوير.وقال في الفيديو، الذي ظهر فيه وجهه منتفخا: «للأسف تعرضت لإصابة في وجهي، الحمد لله على كل حال، لقد خرجت من أجل أن أكشف لكم ما تعرضت له حتى لا تطرح أسئلة حول سبب اختفاء أخوكم ووالدكم عبدالله السدحان»، وعلق على الفيديو بالقول: «الأمور طيبة بإذن الله».