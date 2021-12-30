يواجه الـ«واي فاي» احتمالات الاستغناء عن خدماته للارتباط بشبكة الإنترنت مع ظهور تقنية جديدة تسمى «لاي فاي»، وهي ثمرة عمل فريق من الخبراء الأمريكيين، وأعلن فريق الخبراء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، عن هذا الاكتشاف الجديد في دراسة نُشرت في المجلة العلمية التابعة للمعهد، وقال أحد المشاركين في الدراسة هو هاري ووتر، بحسب تقرير نشره موقع «مارساي نيوز» الفرنسي. إن «هذه التكنولوجيا يمكن استخدامها أيضًا لبدء بديل ضوئي لشبكة (واي فاي) تمكن مستخدم الإنترنت من الحصول على إشارة ضوئية لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به للاتصال اللاسلكي، بدلًا من إشارة الذبذبات التي يطلقها (واي فاي)».