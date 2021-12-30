فاز الفنان التشكيلي ناصر الضبيحي بجائزة الفنان ضياء عزيز ضياء الخامسة للعام 2021، وحصد المركز الأول ومبلغ 50 ألف ريال في المسابقة التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون في جدة، ورعى حفلها الختامي الأمير سلمان بن فيصل بن عبدالله.وأعلن الفنان ضياء عزيز عن الفائزين بجوائز المسابقة، وحصد المركز الثاني الفنان التشكيلي محمد الرشيد مع مبلغ 30 ألف ريال، بينما فازت الفنانة ليلى عبدالله الكاف بالمركز الثالث ومبلغ 20 ألف ريال.وثمن مدير جمعية الثقافة والفنون في جدة محمد آل صبيح هذه المبادرة والحضور الفني لها، وإعلان الأمير سلمان استمرار المسابقة ودعمها.وأوضح الفنان ضياء عزيز أن المسابقة في عامها الخامس تسير وفقاً للآلية التي بُنيت عليها، وتشهد إقبالاً يزيد سنةً بعد أخرى من المشاركات.