رش العطر على الشعر ما يتسبب في جفافه
متاعب صحية مثل الغدة ونقص الفيتامينات
مكواة فرد وتصفيف بحرارة تفوق 185
المبالغة في التعرض لأشعة الشمس
أوردت مجلة «Elle» خمسة أسباب لعدم نمو الشعر، منها ما يتعلق بالصحة، ومنها ما يتعلق بطريقة العناية بالشعر.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عدم نمو الشعر قد يشير إلى متاعب صحية مثل مشكلات الغدة الدرقية ونقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B7 المعروف أيضاً باسم «البيوتين» وفيتامين B12 وفيتامين D والحديد، وأضافت «Elle» أن سبب عدم نمو الشعر قد يكمن في العناية الخاطئة وإهماله.
استخدام فرشاة شعر خشنة
متاعب صحية مثل الغدة ونقص الفيتامينات
مكواة فرد وتصفيف بحرارة تفوق 185
المبالغة في التعرض لأشعة الشمس
أوردت مجلة «Elle» خمسة أسباب لعدم نمو الشعر، منها ما يتعلق بالصحة، ومنها ما يتعلق بطريقة العناية بالشعر.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عدم نمو الشعر قد يشير إلى متاعب صحية مثل مشكلات الغدة الدرقية ونقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B7 المعروف أيضاً باسم «البيوتين» وفيتامين B12 وفيتامين D والحديد، وأضافت «Elle» أن سبب عدم نمو الشعر قد يكمن في العناية الخاطئة وإهماله.
استخدام فرشاة شعر خشنة