رش العطر على الشعر ما يتسبب في جفافهمتاعب صحية مثل الغدة ونقص الفيتاميناتمكواة فرد وتصفيف بحرارة تفوق 185المبالغة في التعرض لأشعة الشمسأوردت مجلة «Elle» خمسة أسباب لعدم نمو الشعر، منها ما يتعلق بالصحة، ومنها ما يتعلق بطريقة العناية بالشعر.وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عدم نمو الشعر قد يشير إلى متاعب صحية مثل مشكلات الغدة الدرقية ونقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B7 المعروف أيضاً باسم «البيوتين» وفيتامين B12 وفيتامين D والحديد، وأضافت «Elle» أن سبب عدم نمو الشعر قد يكمن في العناية الخاطئة وإهماله.استخدام فرشاة شعر خشنة