أوقدت الممثلة السعودية ريم عبدالله فتيل التساؤلات الجماهيرية إزاء مقاصدها من محتواها الأخير عبر تطبيق «سناب شات» الذي عبرت فيه عن استيائها من المحتوى المنشور والمتداول عبر التطبيق الأصفر في هذه الفترة - على حد تعبيرها - وتفاعل الناس معه بطريقة مثيرة للانتقاد، وفيما أكدت أنها لا تبحث عن الشهرة من تلك «السنابات» وأن شهرتها لا تحتاج إلى مثل ما يفعل البعض هذه الأيام، ذهبت شكوك متابعين إلى أنها تقصد أحداً بعينه ورجحوا أن تكون نجمة مواقع التواصل بعينها دون أن تسميها.وكانت ريم عبدالله وجهت سؤالا ساخراً إلى متابعيها «شو بنتابع على سناب شات.. حياة خاصة، مضاربات، إعلانات، برندات، شو نتابع.. شهرة ما أدور شهرة».ولفتت أنها لا تريد البحث عن الشهرة لأنها مشهورة من قبل الظهور على سناب شات معبرة عن انزعاجها ممن يفعل هذا.ريم التي تتواجد في القاهرة حالياً لمواصلة تصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان القادم على شاشة MBC و «شاهد نت» وبمشاركة عدد من نجوم الشاشة الخليجية، أثارت بتصريحاتها الناقدة الشكوك في أنها تلمح ضمنياً إلى خبيرة تجميل سعودية اشتهرت مع شقيقاتها عبر تطبيق «سناب شات» وحالياً تواجه شقيقتها هجوماً من مشهور كويتي انفصلت عنه أخيراً، بعد تصريحات ألمحت فيها إلى انزعاجها من فنانة تركض وراءها سنوات رغم أنها لم تفعل لها شيئا، مضيفة أنها لا تشبهها بالمحتوى وما تقدمه، وأضافت أن تلك المشهورة التي تتحدث عنها لا تريد أن تخرجها من حياتها معلقة: «الغريب مو قادرة تنساني، ولا تطلعني من حياتها، وكل حياتها تتشمت، وتتريق على خلق الله».