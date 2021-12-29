تمكن باحثون في الولايات المتحدة، من تطوير تقنية جديدة قادرة على إحداث ثورة في علاج أمراض الأعصاب، وقالت دراسة الباحثين من جامعة فرجينيا الأمريكية: «إن الفريق قدم شكلا جديدا من جراحات الدماغ لا يتطلب مشارط، ويقضي هذا الجيل الجديد من الجراحة على دوائر الدماغ المعيبة، وهو تطور لافت يمكن أن يعالج الأمراض العصبية المنهكة، ولكن من دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية»، بحسب ما نشر موقع «سانتي لوغ» المتخصص في المسائل الصحية. وقال الموقع: «إنه تم تطوير هذه التقنية من قبل الدكتور كيفن س. لي وزملائه في أقسام علم الأعصاب وجراحة الأعصاب في جامعة فيرجينيا ومركز مناعة الدماغ بجامعة ستانفورد».وأضاف، أنه إذا تم تنفيذ هذا الأمر بنجاح في غرفة العمليات فقد يحدث ثورة في علاج بعض أكثر الأمراض العصبية صعوبة وتعقيداً، بما في ذلك الصرع وبعض الاضطرابات الحركية وغيرها.