أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع أعداد حالات الإصابة الجديدة بمتحور أوميكرون عالميا خلال الأسبوع الماضي بنسبة ١١٪؜.

وحذرت من خطورة سرعة انتشار أوميكرون العالية جدا، التي تتضاعف كل يومين أو 3 أيام، بما يشكله ذلك من عبء على المستشفيات والأنظمة الصحية، مشيرة إلى أن الدول أبلغت عن ٥ ملايين إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، و٤٤ ألف حالة وفاة.

وأشارت في تحديث للوضع الوبائي العالمي إلى أن بريطانيا وجنوب أفريقيا والدانمارك تسجل حاليا أعلى معدلات الإصابة، مع انخفاض عدد حالات أوميكرون التي تستدعي دخول المستشفيات مقارنة بمتحور دلتا، خاصة لدى الأشخاص الملقّحين.

وأوضحت المنظمة أن أوروبا تمثل حاليا إحدى بؤر الوباء، حيث تسجل بريطانيا واليونان والبرتغال أعداد إصابات يومية قياسية، وأصبح أوميكرون هو المتحور المهيمن في سويسرا وهولندا، كما سجلت الأمريكتان ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة خلال أسبوع بلغت ٣٩ ٪؜، وزيادة في أفريقيا بلغت ٧٪؜، بينما شهد إقليم شرق المتوسط انخفاضا في الإصابات الجديدة بنسبة تراجع ٣٪؜.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن عدوى أوميكرون سريعة الانتقال، إضافة إلى عدوى دلتا المستمرة تتسببان معاً في تزايد هائل لأعداد الإصابات في الكثير من البلدان.