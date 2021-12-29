نصح طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين كبار السن من مرضى الروماتويد بالالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها، والحرص على ممارسة المشي الخفيف داخل البيت أو خارجه لتقوية عضلات الساقين وتقليل الحمل على المفاصل، والجلوس على الكرسي المريح وليس على الأرض، وتجنب الوقوف لمدة طويلة مع ضرورة أخذ فترات راحة، وعدم التعرض للهواء المباشر للمراوح، وتجنب التكييف نهائيًا، إذ أوصى بضرورة تجنب التكييف المباشر والاكتفاء بهواء المراوح، فالتكييف المباشر قد يتعب الجسد ويشعر الجسم بحدوث الآلام.

وشدد على ضرورة الالتزام بنظام غذائي متكامل يحتوي على اللحوم والأسماك واللبن ومنتجاته والبيض ليحصل الجسم على القدر الكافي من البروتينات والكالسيوم وفيتامين «د»، إضافة إلى ضرورة تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، مع الحرص على تجنب اكتساب أي زيادة في الوزن حتى لا تشكل عبئا على المفاصل والعضلات.

وخلص الدكتور حسين إلى القول: إن مرض الروماتويد هو أحد أنواع التهاب الروماتيزم المزمن التي تهاجم عادةً جميع مفاصل الجسم، ثم تتطور لتصيب أجهزة أخرى من الجسم إذا لم يتم التعامل مع التهاباتها بجدية في بداية حدوثها، وتتسبب التهابات الروماتويد بتشوهات في شكل المفاصل وتضخمها إضافة إلى صعوبة بالغة في القدرة على تحريكها مصحوبة بآلام مبرحة خصوصًا في وقت الصباح الباكر، كذلك يرافق هذا الالتهاب ارتفاع في حرارة المريض تسمى «حمى الروماتويد» وانتفاخات في المفاصل الصغيرة تمتد مع الوقت لتشمل جميع مفاصل الجسم بلا استثناء.