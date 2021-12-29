التحق الفنان محمد الشماط بركب ممثلي مسلسل باب الحارة الراحلين، ونعته نقابة الفنانين في سورية، معلنة وفاته في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت طيلة عقود وأثمرت أعمالاً في المسرح والدراما.وانضم الراحل إلى من سبقه إلى دار الآخرة من نجوم العمل الذي اشتهر فيه بدور «أبو مرزوق»، وهم حسن دكاك «أبو بشير الفران» الذي توفي بجلطة قلبية عام 2011، ومحمد رافع الشهير بدور «إبراهيم» والراحل سليم كلاس المعروف بدور «أبو خاطر» الذي توفي بنوبة قلبية في 2013، وتوفيق الزعيم «أبو حاتم» بالسرطان في 2014، و«الزعيم» عبدالرحمن آل رشي الذي مات عام 2014 بعد تعرّضه لأزمه تنفسية، وأدهم الملا «الحارس أبومحمود» الذي مات في 2014، انتهاء بزهير رمضان «أبو جودة»..وعانى صاحب الأدوار الكوميدية، من المرض في الأشهر الماضية وتوفي به، وأصيب بفايروس كورونا، لكنه نجا من تداعياته ودخل بسببه العناية المركزة قبل شفائه.