توصلت دراسات علمية إلى أن 4 أجزاء في الدجاج تحتوي على مواد ضارة تسبب بعض الأمراض الخطيرة منها السرطان، وفق ما نشره موقع «سبوتنيك» الروسي.وهذه الأجزاء هي الجلد لوجود نسبة عالية من الدهون، ذات السعرات الحرارية العالية، إضافة إلى البكتيريا والطفيليات التي لا تموت حتى بدرجة حرارة عالية، مما قد يؤدي للإصابة بسرطان المعدة والدم، وأيضاً الإصابة بأمراض السمنة، والقلب حسب ما ذكر موقع «سوهو»، وكذلك الرئة لذات الأسباب، إلى جانب الرأس لاحتوائه على سموم مسببة للأورام السرطانية، وانتهاء بالمؤخرة لأنها مليئة بالطفيليات والبكتيريا المسببة لأمراض المعدة والجهاز الهضمي.