أظهرت نتائج دراسة أن أفضل ساعة للنوم خلال اليوم هي بين العاشرة والحادية عشرة، إذ أوضح الدكتور ديفيد فلينز من جامعة إكستر، أن وقت النوم الأمثل يأتي في نقطة محددة في دورة الجسم المكونة من 24 ساعة، وأي انحراف عن جدولها الزمني يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة.واعتبر أن أخطر وقت للنوم هو بعد منتصف الليل، لأنه يقلل من فرصة التعرض لضوء الصباح، والتعرض له هو ما «يعيد ضبط» ساعة الجسم.