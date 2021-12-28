يحتوي شراب الكمون والليمون على العديد من المواد الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يحتوي على العديد من الألياف الطبيعية والأحماض التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، وبرغم الفوائد المعروفة لهذا الشراب الذي قد اتخذه البعض وسيلة لإنقاص الوزن، فمن المهم عدم الإفراط في تناوله لأن ذلك يؤدي إلى العديد من الأضرار.حيث يؤثر بشكل كبير على إدرار الحليب لدى المرأة المرضعة، ويجب استشارة الطبيب إذا أرادت المرأة تناول هذا الخليط، ويعمل على تهيج الأمعاء وغيرها.