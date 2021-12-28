نقاش مستفيض حول التحديات التي تواجهها مؤسسات الصحافة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتطور وسائل التواصل وتعددها، شهدتها جلسة مناقشة رسالة الماجستير التي قدمها نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الزميل سامح محروس بعنوان «حوكمة الإدارة فى المؤسسات الصحفية القومية.. رؤية تقويمية لدور المؤسسة الصحفية»، ونال على إثرها الدرجة العلمية بتقدير ممتاز من جامعة المنصورة، إذ شدد خلالها على أهمية تطوير المؤسسات الصحفية القومية بتحسين بيئة العمل، وتطبيق مبدأ المحاسبة، وتفعيل الرقابة، ووضع رؤية اقتصادية لكل مؤسسة، وتوسيع نطاق مشاركة العاملين، والالتزام بمعايير الحوكمة، مشيراً إلى أن التعاطي مع المؤسسات الصحفية الرسمية يجب أن يكون باعتبار الصحافة خدمة لا سلعة، وأن الدول منوطة بالإنفاق على مؤسساتها الصحفية مع ضرورة التقويم والمتابعة ووفق رؤية جديدة، وآليات محددة، ودعم وتشجيع النشاط الاستثماري للمؤسسات الصحفية. وأثنت لجنة الإشراف والمناقشة على الجهد الذى بذله الباحث؛ ممثلة في رئيسة اللجنة الدكتورة نجوى كامل، والدكتور عبدالهادى النجار، والدكتور عصام فرج، وبحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر السابق جلاء جاب الله، وعميد كلية الآداب بجامعة المنصورة السابق الدكتور رضا سيد أحمد.