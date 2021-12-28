أقدم موظف مصري على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، خلال يوم عمله، بعد توبيخ مديره وخصم أربعة أيام من راتبه لدخوله الحمام لفترات طويلة وتعامله السيئ معه، بحسب ما كشفت صحيفة «الأهرام» الحكومية. وقالت إحدى الموظفات بالشركة، وتدعى رشوان البغدادي، لصحيفة «الوطن» المصرية، إن «الواقعة حدثت الثلاثاء الماضي، ولم يذكر المسؤولون في الشركة أي شيء عنها، ما جعلها تخرج لتتحدث عنها لوسائل الإعلام قبل أن يضيع حق الموظف المنتحر».وأشارت إلى أنها وصلت فور انتحار زميلها الذي كان يمر بضائقة مالية وينتظر المكافأة السنوية ليسدد ديونه قبل أن يعصف قرار مديره بحياته.