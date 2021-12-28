يبدو أن محطة الفضاء الدولية التي استغرق بناؤها 42 رحلة تجميع، وكلفت 100 مليار دولار، تعيش فترتها الأخيرة في ظل حديث بعض الدول عن الانسحاب بشكل نهائي منها في 2025، وبدأت بعضها التحضير لإنشاء محطات فضائية تخصها، ما يعني عودة التنافس المحموم بين الدول لوضع موطئ قدم لها في الفضاء. وتجمع محطة الفضاء الدولية رواد فضاء من جميع أنحاء العالم، وهي ما اعتبرت أفضل نموذج للتعاون بين العديد من الدول، حيث بدأ العمل بها منذ عام 1998، فيما عبرت روسيا أنها قد تنسحب منها بشكل نهائي عام 2025. ووفق تقرير نشره موقع «Vox» فإنه بعد إغلاق محطة الفضاء الدولية، سيحل مكانها مجموعة محطات فضائية جديدة، التي يتخوف أن توجد حالة من التوترات السياسية والاقتصادية.