أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اعتقال رجل أقدم على إطلاق النار على جدته وصديقة والده ما أدى إلى مقتلهما، بينما كانت العائلة تفتح هدايا عيد الميلاد.

وعثر رجال الشرطة في مقاطعة فريسنو على الضحايا بعد الإبلاغ عن حصول إطلاق للنار في منزل يوم 25 ديسمبر قرابة الساعة 1:45 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب «RT».

وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ من العمر 23 عاما، يدعى أوستن ألفاريز، وقد وصل إلى المنزل حيث تم تبادل هدايا عيد الميلاد وقام بعدها بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل ماجدالينا ألفاريز، جدته البالغة من العمر 58 عاما، وميسا راشد صديقة والده البالغة من العمر 39 عاما.

وأضافت: «عندما كان ألفاريز يغادر المنزل، لاحظ وجود والده في سيارة متوقفة، فقام بإطلاق النار باتجاهه لكنه لم يصبه، وتم اعتقاله على بعد نحو 10 أميال من مكان إطلاق النار».

وتم توجيه تهمتي قتل وتهمة واحدة بمحاولة قتل إلى ألفاريز، كما تم تحديد كفالة قدرها 2.5 مليون دولار، مبينة أنه لم يتم تحديد الدافع، والتحقيق جار.