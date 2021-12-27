تتجه بريطانيا إلى الوصول لغير الملقحين ضد فايروس كورونا عن طريق حملة تطعيم من منزل لمنزل في محاولة لمنع فرض قيود جديدة لاحتواء الفايروس، بحسب ما ذكرته وكالة بي أيه ميديا البريطانية.

وكشفت صحيفة ذا ميل أون صنداي أنه يمكن توسيع نطاق التجربة التي تمت في منطقة ابسويتش في سوفولك لتشمل أنحاء البلاد، حيث تحاول الحكومة عدم فرض قيود جديدة في إنجلترا.

وقد تم فرض قيود جديدة في ويلز وأسكتلندا وإيرلندا الشمالية، ولكن الساسة في إنجلترا من غير المرجح أن يناقشوا فرض مزيد من القيود حتى يوم الاثنين.

وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية ترى أن الوصول لغير الملقحين قد يكون سبيلا أساسيا لمنع فرض قيود جديدة.

وكان قد تم تدشين حملة منذ شهر في نهاية نوفمبر الماضي في منطقة ابسويتش في ويستجيت، التي كانت معدلات التطعيم بها منخفضة.

وقامت فرق الصحة بحملة للتطعيم من منزل لمنزل، كما قدمت سبل نقل لمراكز التطعيم.

كما أن حافلة طافت المدينة لتقديم اللقاحات بدون مواعيد مسبقة.