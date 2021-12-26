انطلقت في الرياض عمليات تصوير المسلسل الكوميدي «شباب البومب 10»، استعداداً لعرضه خلال شهر رمضان المقبل على قناة روتانا خليجية.

والموسم العاشر من «شباب البومب» من بطولة النجوم؛ فيصل العيسى ومحمد الدوسري ‏ومهند الجميلي وسلمان المقيطيب وفيصل المسيعيد وعبدالعزيز برناوي، والفنان القدير علي المدفع، والفنانة القديرة شفيقة يوسف، ومحمد الحربي وطرفة الشريف، إضافة إلى مشاركة عدد من نجوم الدراما ‏السعودية والعربية.

ويتم تصوير العمل تحت إدارة المخرج سمير عارف، وهو من تأليف ورشة لكتابة النص تضم كلا من؛ محمد الفهادي وعبدالله الوليدي وأحمدالزهراني، ويشارك في التمثيل مجموعة من المواهب الشابة تم اختيارهم بعد اختبار آداء «كاستنج» تم مؤخراً بالتعاون بين صناع العمل وجمعية الثقافة والفنون بالرياض.

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