كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن المعلومات التي تم جمعها خلال زيارة الخبراء الروس إلى جنوب أفريقيا، تدل على أن متحور «أوميكرون» ينتشر أسرع بكثير من السلالات السابقة.

وأضاف أثناء زيارة عمل إلى مدينة روستوف الروسية الواقعة على نهر الدون: «قيم الخبراء السير السريري وخصائصه. واتضح أن هذه السلالة تنتشر أسرع بكثير.. ويصاب بها أكبر عدد من الأطفال».

وأشار إلى أن سير المرض بعد الإصابة بمتحور «أوميكرون» يشبه أعراض الإنفلونزا. وأفاد بأن أنظمة الاختبار الموجودة لتشخيص فيروس كورونا قادرة على كشف المتحور «أوميكرون».

وتابع: «نرى أن كل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا المستجد الموجودة حاليا في السوق، يمكنها كذلك الكشف عن المتحور أوميكرون».

وأوضح أن فعالية لقاح سبوتنيك -V ضد المتحور «أوميكرون» انخفضت بشكل قليل، لكن الحماية الموثوقة ضد هذا الفيروس تظهر بعد تلقي جرعة معززة.