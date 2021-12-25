بارقة أمل جديدة لاحت في سماء التعافي من مرض السرطان، بعدما أعطى علاج تجريبي جديد الأمل للمصابين بالأورام السرطانية حين تماثل 18 مريضاً للشفاء الكامل بعد استخدامهم العلاج.وأجريت التجارب في مستشفى برشلونة كلينك على مرضى يعانون من الورم النقوي المتعدد، وهو ثاني أكثر أنواع سرطان الدم شيوعا. وتمت تجربة عقار ARI-0002h على 30 مريضاً، تعافى منهم 18 مريضاً بشكل كامل، وهو ما يمثل نسبة شفاء تصل إلى 60%.ووفقاً لموقع 24.ae بحسب صحيفة لاد بايبل فإن الورم النقوي المتعدد هو سرطان غير قابل للشفاء، ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة بعد خمس سنوات 50%. ويأخذ العلاج الجديد الدم من المرضى، ويختار الخلايا التائية، ويعيد تصميمها باستخدام الهندسة الوراثية لجعلها أكثر قدرة على التعرف على الخلايا السرطانية. ما يعزز فرص البقاء على قيد الحياة من المرض المستعصي.وأظهر جميع المرضى الذين استخدموا العلاج تحسنا بعد الاستجابة السيئة للعلاج المنتظم.