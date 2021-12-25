يواجه رجل وثلاث نساء عقوبة الإعدام بتهمة قتل شاب انتقاماً لابتزازه سيدة وابنتها بمقاطع مخلة، ووفقاً لـ«أخبار اليوم» عثرت مباحث الدقهلية على جثة الشاب في مصرف مجاري، وكشفت التحقيقات أن المجني عليه قُتل بخطةٍ نفذها الأربعة، واعترفت المتهمة الأولى 42 عاماً، أنها ضاقت بتهديدات المجني عليه، بعد أن استجابت لابتزازه وأعطته مبالغ مالية كبيرة أكثر من مرة إلا أنه استمر في ابتزازه، فاتفقت مع ابنتها على قتله، واستعانتا بأصدقائهما الذين يعرفون ما يتعرضن له من ابتزاز، واستدرجته إلى شقتها ووضعت له أقراصاً منومة، وفور فقدانه الوعي، أجهزت عليه بكتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأخذوا هاتفه وحطموه.